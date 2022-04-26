大陸國家衛健委網站26日通報，河南省發現一例4歲男童感染H3N8禽流感病例。為大陸H3N8禽傳人首例。

通報指出，患兒，男，4歲，現居河南省駐馬店市，發病前患兒家中曾飼養雞和烏鴉，家周邊有野鴨活動。4月5日出現發熱等症狀，10日因病情加重收入當地醫療機構救治。24日，中國疾控中心對河南省送來的患者標本開展檢測，結果為H3N8禽流感病毒陽性。河南省對患兒的密切接觸者開展醫學觀察和採樣檢測，未發現異常情況。

大陸國家衛生健康委已指導河南省按照相關方案開展防控，並組織專家開展風險評估。

專家初步評估認為，此次H3N8禽流感病毒為禽源性，尚未具備有效的感染人的能力。全球既往在馬、狗、禽和海豹上檢測出H3N8病毒，但未見H3N8人間病例報導。

此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播，發生大規模傳播流行的風險低。

專家建議，公眾在日常生活中應避免接觸病死禽類，盡量避免直接接觸活禽類；注意飲食衛生，食品加工過程中要做到生熟分開；提高自我防護意識，發現有發熱及呼吸道症狀者，應戴上口罩，盡快就診。