國民黨屏東縣黨部受理年底大選領表登記前一天，屏東市長部分臨時喊卡引爭議，中央黨部祕書長黃健庭在26日登記截止日南下了解選情，不料前腳剛走，有意參選屏東市長的現任鄉代任峻賢等人聯合聲明將以無黨籍出征，還強調「不做羅智強第二」。

國民黨屏東縣黨部21日起受理年底縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長參選人領表，不料領表前一天突然針對屏東市長部分喊卡，基層黨員議論紛紛，有傳聞是因屏東市長林恊松因案遭停職，但二審判決未出爐，為保留他的參選機會而臨時喊卡。

對此，有意參選屏東市長的市民代表任峻賢錯愕不已，他說，尊重黨的決定，但仍希望黨能解釋原由。而縣黨部主委廖婉汝解釋道，針對屏東市長的人選產生方式，黨中央仍在研議中，目前不排除採取徵召。

26日登記截止日，黃健庭也趁機南下屏東了解選情，但對於屏東市長人選產生方式依舊未有定案。不料，黃健庭前腳剛走，任峻賢與同黨現任議員曾義雄等人聯合發出聲明表示，年底大選將以無黨籍出選，為地方政壇投下震撼彈。

聯合聲明稿指出，「至今不知貓膩為何？停止辦理市長登記」，因此將以無黨籍身分參選，服務不分地界、不分黨派、不取分文，支持者請歡迎點讚，有意見的請勿酸言攻擊，因為他們不願做羅智強第二，也不要問他們為什麼，就留給選民以選票做最民主的決定。

對於任峻賢等人的突發聲明，廖婉汝表示，事緩則圓，應不會走到這個地步，且祕書長已掌握地方選況，深知屏東市一局輸不得，相信中央黨部會做出最佳佈局，一定會在謹慎評估後推出有利人選。