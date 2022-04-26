本土疫情嚴峻，防疫指揮官、衛福部長陳時中遭不少批評。醫師出身的民進黨前立委沈富雄指出，最新台北市長民調出來，台北市民不贊成陳時中出來選市長，不過，肯定陳時中防疫賣力表現，但現在大家對陳時中的防疫政策做的究竟是對還是不對，已經到了一個轉折點。

沈富雄今(26日)在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，香港、南韓的例子顯示，疫情要達到單日4.6萬例，只需要3個禮拜，甚至不只4.6萬例，陳時中團隊預估台灣單日確診數不會超過5萬例，最高4.5萬例，不會再往上，但香港的疫情發展是上衝快、下滑也快，而且是降的很徹底、乾淨，南韓雖然上的慢，但確診數比香港多很多，所以下來的也慢。但兩個國家、地區的疫情變化，都是上衝到8、9萬例甚至40、50萬例，才逐漸下來。

沈富雄強調，陳時中現在說單日確診數最高只有5萬例，若真是這樣，恐怕跑到明年中都還跑不下來，那這樣陳時中還選什麼台北市長？沈直言，疫情的峰值走勢圖是非常有說服力的，現在問題是，昨天陳時中搞出一個居隔3+4，說穿了就是在修正過去的錯誤，但是陳不敢講，因為講了丟臉，所以只能跟地方首長講，往3+4調整。

但新北市長侯友宜、台北市副市長黃珊珊完全不買帳，因為改成這樣，地方政府照樣會累死。沈富雄說，如果確診人數停在現在6、7千例，甚至1萬例上下，那台灣疫情將會沒完沒了。

趙少康問沈富雄：「陳時中說確診數最多一天4萬5千例，維持80天，那台灣將會逾350萬人確診，之後才會下降，這樣拖到9月，陳時中要如何選舉？您和陳時中昨天講電話，有沒有和他談到選舉？」

沈富雄表示，陳時中說，他現在沒有想選舉，但現實情況是由不得他想或不想，也由不得蔡英文主席做什麼決定。沈說，今天台北市長民調出來，台北市民不贊成陳時中出來選市長，不過對陳時中防疫賣力表現還是表達肯定，但是，現在大家對陳時中的防疫政策做的究竟是對還是不對，已經到了一個轉折點，如果之後民調呈現覺得陳時中做錯了，那他還是要留下來處理疫情，如果做對了才讓他出來選。因此，陳時中現在麻煩就在這裡(疫情)。