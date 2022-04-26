YouTuber「白癡公主」以無厘頭KUSO經典動漫聞名，憑自然不做作的率性吸引百萬粉絲；日前她分享美照還被大讚像關之琳、劉香慈等女神，讓她靈機一動向廣大網友徵求「撞臉仔」，還不忘擠出雙下巴分享醜照搞笑。白癡公主近日又出奇招，自稱A罩杯的她大膽貼胸貼、穿假奶，激凸的上身被網友笑稱：「像是在看A片」，KUSO的影片台詞內容也笑果十足。

白癡公主今(26日)在IG限時動態發佈花絮，影片中她瘋狂搖晃穿戴在身上的「假奶」，展現「巨乳激凸」造型，接著又看見她來回奔跑，刻意震動胸部「晃動UU」，誇張畫面引人遐想，她更寫下：「最近如果有地震可能都是因為學姐」，搭配時事的搞笑梗引來網友熱議。

白癡公主早在3天前就已釋出影片，片中她再度化身虛擬人物「班聯會主席林愷甜」，說道：「凱翔說下週要去海邊看海邊(雙關)，我們班的女生一定都穿得超辣的，但如此臨時去海邊看海邊，我的毛一定炸裂」，又說「其實我是怕穿比基尼毛炸開，男生以為是海菜」；這時她扮演的另一位巨乳妹登場說：「怎麼，毛長齊了啊？再哈茲卡系(害羞)的女生也是要除毛，妳不敢在外面張開腳給人用，妳就自、己、用！」邊說邊震動身體，「晃動UU」的效果與笑果都超誇張。

癡癡粉絲紛紛留言說：「這影片在公司看，搞得好像上班偷看A片一樣」、「每次的工商都好精彩」、「在捷運上的我默默把手機畫面擋起來」、「影片太正常無法直視」、「癡癡讚，大幅度犧牲表演」，甚至有網友留下Youtuber阿翰的新影片《九天玄女》台詞：「窗簾也跟著降肉」，留言區也是笑點十足。

她日前也曾分享：「最近常常收到訊息說某某某長得很像me，甚至連媒體都報導藝人撞臉白癡公主，跟我長得像的人真的很多咩？那我要來舉辦一場PK賽、召集全台me的複製人來相見歡！」；她PO出四張照片的合成圖，其中左上角的照片刻意擠出雙下巴，不改一貫搞笑風格。