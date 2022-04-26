台灣民意基金會26日公布的最新民調顯示，有超過5成民眾認為，大陸不會以武力犯台；同時，也有超過5成民眾認為，若兩岸爆發戰爭，美國不會出兵協助台灣。前立委沈富雄表示，這份民調很難解讀，但若兩岸之間的戰爭，發展到會讓美國要決定是否介入時，就已經來不及了。

台灣民意基金會公布的民調結果顯示，對於大陸是否武力犯台，有3成9的民眾認為可能隨時會，5成1民眾則認為不可能。此外，若大陸以武力犯台，是否相信美國會協防台灣？8.5％非常相信，27.8％還算相信，29％不太相信，24.8％一點也不相信，9.7％沒意見、不知道、拒答。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，這個民調滿有意思的，有過半的人認為大陸不會打過來，也有過半的人認為美軍不會來，「這和我的看法完全一樣，一個不打，一個不來，這不就天下太平了嗎？」

不過沈富雄也說，由於沒有交叉分析的資料，無法得知認為大陸會武力犯台的人當中，有多少人認為美軍不會來的，「那就慘了，這邊打來，這邊不來」，這份民調很難解讀。

沈富雄認為，如果這個戰爭需要老美決定要不要干預、如何干預的時候，已經來不及了。主持人趙少康則說，台灣要想清楚，不管老美來不來，戰場都在台灣。