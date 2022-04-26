對抗通膨 日本祭13.2兆日圓緊急紓困計畫 23:192022/04/26 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄26日祭出規模13.2兆日圓（約1,030億美元）的緊急紓困計畫，其中包括政府直接支出的6.2兆日圓，其餘則透過企業放款等間接管道支出，目的是針對汽油批發商及低收入戶等高通膨之下首當其衝的對象提供補助，緩解原物料價格飆漲對日本經濟造成的衝擊。岸田表示國會將在本會期通過額外預算支持這項計畫，且7月大選後將提出更多改革措施。 俄侵烏前持續增強軍備 2021全球軍事支出創新高 剛需支撐 生醫無懼通膨風暴 #日圓 #緊急紓困 #支出 #對抗通膨 #岸田文雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國總理蕭茲28日訪日 將與日相岸田文雄會談 19:592022/04/22 國際 《國際產業》病毒緊咬 全日空虧損擴大 16:222022/04/22 財經 韓國訪日團會晤岸田文雄：就努力發展韓日關係形成了共識 17:252022/04/26 國際 美國10年期利率轉正 外銀看日圓匯率130元到頂 13:332022/04/21 財經 外匯探搜－各國貨幣政策分化 造就強勢美元格局 04:102022/04/23 產業特刊 Fed升息與中國疫情憂慮 美元指數創2年新高 12:142022/04/26 財經 外銀看日圓 估130元到頂 04:102022/04/22 投資理財 日本靖國神社春祭 首相岸田文雄循例奉納未參拜 10:502022/04/21 國際 美通膨壓力大 夏令營費用倍增 04:102022/04/24 全球財經 《日股》科技股帶頭 日股再反彈 12:492022/04/21 財經 《國際金融》日圓貶到脫褲 IMF挺續灑幣救經濟 11:182022/04/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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