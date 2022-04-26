日本首相岸田文雄26日祭出規模13.2兆日圓（約1,030億美元）的緊急紓困計畫，其中包括政府直接支出的6.2兆日圓，其餘則透過企業放款等間接管道支出，目的是針對汽油批發商及低收入戶等高通膨之下首當其衝的對象提供補助，緩解原物料價格飆漲對日本經濟造成的衝擊。岸田表示國會將在本會期通過額外預算支持這項計畫，且7月大選後將提出更多改革措施。