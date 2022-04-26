當前大陸多地頻傳疫情，近日股匯表現低迷，市場擔憂2022年大陸經濟成長表現。大陸國家主席、中央財經委員會主任習近平26日主持召開中央財經委員會第11次會議時強調，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。

新華社26日報導，習近平主持召開中央財經委員會第11次會議，會議強調，要統籌發展和安全兩件大事，牢固樹立底線思維，切實加強重大風險預測預警能力，有切實管用的應對預案及具體可操作的舉措。各地區各部門要準確領會中央財經委員會決策部署精神，主動擔責、積極作為，共同推動決策部署落實落好。

會議指出，要加強評估督導，搞好綜合平衡，有問題及時糾偏。要增強貫徹落實的有效性，以實踐結果評價各方面貫徹落實成效。要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。要加強督促檢查，開展跟蹤問效，不斷提高貫徹落實的成效。

會議並提到，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高品質發展都具有重大意義。當前和今後一個時期，要加強資訊、科技、物流等產業升級基礎設施建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設。