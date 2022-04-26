桃園物流中心大火留巨量廢棄物 腐臭味孳生蚊蠅 民眾崩潰

桃園市幼獅工業區內梅獅路上的家樂福物流中心，上月14日一早發生嚴重大火，驚悚黑煙讓國道上駕駛嚇壞，如今火災已過去1個月，現場留下整堆廢棄殘骸未處理，巨量焦黑廢棄物散發濃烈腐臭味及萬隻蒼蠅飛天，當地民眾叫苦連天，痛批業者不處理，就連向桃園環保局投訴，也沒看見強制作為。

該名網友透過臉書私訊「爆料公社」他說自從家樂福發生嚴重火災後，現場造成的廢棄物竟整堆放置在空地上，如今天氣開始炎熱，該廢棄物散發出震震腐臭味，上千隻、上萬隻蒼蠅飛行，嚴重惡臭也影響到附近其他物流業的員工，該網友就是受害者之一。

幼獅工業區家樂福物流中心上月14日發生嚴重大火，現場留下整堆廢棄殘骸未處理，巨量焦黑廢棄物散發濃烈腐臭味及萬隻蒼蠅飛天，當地民眾叫苦連天。（翻攝自臉書「爆料公社」）

幼獅工業區家樂福物流中心上月14日發生嚴重大火，現場留下整堆廢棄殘骸未處理，巨量焦黑廢棄物散發濃烈腐臭味及萬隻蒼蠅飛天，當地民眾叫苦連天。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，不僅大量廢棄物無人處理，連附近池塘都被染黑，水中會出現不明氣體形成的泡泡，而投訴給桃園市環保局，對方僅派員到現場拍照，火災至今已1個多月，政府卻未強制業者清理或開罰，此外該處附近還有學校與安養機構，臭味已深深影響附近住戶。

網友痛批「夏天又要到了，中午連吃個飯都要配上滿地滿屋子的蒼蠅」，質疑家樂福消極處裡該堆廢棄物，表示「火災一定不是故意要發生的 ，但不是面對火災廢氣就是腐爛的味道，這真的十分說不過去。家樂福可以拖了這麼久還不處理，環保局為什麼不開罰？」