百萬網紅「Yumi.k」過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，讓她憑傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，如今IG粉絲數已攀升到132.4萬。昨(25)日Yumi.k分享了自己大跳劉耕宏的健身舞「毽子操」，雖然她自虧「肥肚」，但網友全不在意，目光全被她上身晃動的雪乳聚焦吸引，被辣到狂噴鼻血。其實她目前有確診者接觸史，正居家隔離中，所以跳健身舞來打發時間。

Yumi昨(25)日在IG分享一支32秒影片，是她劉耕宏發明的健身舞「毽子操」的動作，只見她上身穿著超短版紅底黑繩小可愛，下身搭配貼身牛仔褲，只見她以室內白床為背景，雙手雙腿交互碰撞跳起毽子舞，配合身體節奏甩動的馬尾相當可愛，但跳到最後她終於露出崩潰表情倒向鏡頭，看起來是真的有被這支健身舞累到。

她寫道：「被抖音洗腦 跟著跳起來 ~~~看到我的肥肚在那裡左右搖擺嗎(大笑)。跳第一次覺得沒什麼哪那麼難，到第4次腿無力(哭)；然後⋯⋯接下來2天腿抬不起來(汗笑)」，似乎說出不少真實體驗過的網民心聲，她不得不服地hashtag了「#劉耕宏 #健身操 #抖音视频 #本草綱目 #毽子操」。

畫面中小可愛的確是小件到緊到掐住肉，與細腰牛仔褲頭一同讓Yumi的肚肉略微現形，但網友們對此全不在意，，目光都聚焦在她上身晃動的雪白UU，大讚：「我該看哪裡（Yumi：肚子）」、「為什麼一直吐舌頭哈」、「喘嗎 哈哈哈哈哈」、「我好暈(笑)」、「有少少肚才sexy」、「哈哈….視覺在腰部」、「我看了一個多小時，怎麼還是找不到肥肚呀？」、「表情蠻可愛的」、「跳一跳，肚子就瘦了（Yumi：臉也會變小嗎）」、「性感」、「好可愛」、「真的是沒看到肚子」、「好白好彈性哦」、「好迷人」，1天破10萬次觀看，刷了無數排眼冒愛心。

日前她自曝接觸確診者要自我隔離：「因為我身體常常不舒服，早上吐了頭痛，有點發燒的感覺，心想中獎了嗎。下午就 接到一通電話(號碼查不到是誰)一開始以為詐騙，直到健康中心打來，才相信是真的(哭)。被隔離原因：接觸確診者。」她自曝接觸原因是計程車司機確診，目前人平安，乖乖在家居家隔離，因此大跳毽子操打發時間兼運動。