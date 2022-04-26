美國空軍國民警衛隊(Air National Guard)第1架C-130H運輸機完成了數位座艙升級工作，對此美國空軍機動和訓練飛機部( Mobility and Training Aircraft Directorate )與空中機動司令部(Air Mobility Command,)、空軍國民警衛隊，以及主要升級承包商 L3Harris 公司，舉行了剪彩慶祝儀式。

C-130是史上最成功的通用運輸機，能夠在崎嶇不平的泥濘地帶運行，並將部隊和設備運送到最前線的環境中。它可以容納各種超大型貨物，包括通用直升機和裝甲車輛，空投載荷高達 42,000 磅(19噸)，全球數量超過2000架，目前它的長體改良型C-130J-30還在量產中。

經過AMP升級的C-130座艙。(圖/美國空軍)

未經過升級的C-130座艙，還是最傳統的指針型儀表盤。(圖/美國空軍)

雖然新的C-130J持續產出，但舊型的C-130H仍然老當益壯，美國空軍將多數C-130H移交給國民警衛隊操作。

美國空軍表示，雖然C-130H已操作多年，但機體與引擎仍然可靠，因此飛機所需要的是更先進的操作系統，以提供飛行操作的安全，以及導航系統的可靠度與準確性，提升飛機的出勤率。

升級工程稱為「C-130H 航空電子設備現代化計劃」 (C-130H Avionics Modernization Program,簡稱AMP)，耗資 6.9 億美元，對124架 C-130H 運輸機，和10架LC-130H都進行重大航空電子設備升級。LC-130H是飛往北南極區的特殊防寒型運輸機，起落降有一套獨特的雪撬系統。

美國空軍機動和訓練飛機部的首席工程師比爾許奈德(Bill Schneider)說：「H機的駕駛艙許多設備已過於它舊，從長遠來看是必須淘汰的，而且新增的飛行管理系統，將可使飛機有更好的飛行路線，在全球導航系統的配合下，能夠更有效率與更為安全。」

隨著新的修改，飛機將進入測試程序，以驗證性能要求。測試成功後，將開始低速率初始生產，工作將持續到2027年，屆時才會完成所有C-130H和 LC-130H 機隊的升級。

C-130H也是中華民國空軍的主力運輸機，從1983年購入至今，從未進行過座艙的升級，目前美國空軍國民警衛隊的C-130H數位座艙升級工作顯然是個參與的機會，就期望政府與軍方指參高層有沒有足夠的智慧。