手機遭竊1個月竟出國了！1名網友女友的手機遭竊1個月，近日開啟定位後發現手機竟在距離809公里的大陸廣東省深圳某路上，發文問其他網友還有救嗎？有眼尖網友發現該地位附近出現知名「手機屠宰場」華強北，據悉華強北地區專門組裝山寨機、批發二手機，網友看到直喊「沒救了」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他女友的iPhone手機1個月前遭竊，近日他意外開啟手機的定位功能，竟發現該手機位在距離809公里的大陸廣東省深圳市某條路上，讓他相當傻眼，將定位圖截圖後分享在臉書，詢問其他網友「是不是無解決方式了？」

1名網友的女友手機遭竊1個月，近日開啟定位後發現手機竟在距離809公里的大陸廣東省深圳某路上，發文問其他網友還有救嗎？（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友留言「應該是被放到轉轉app上面賣了，所以他們手機才這麼便宜」、「上掏寶掏看看，說不定會幫你寄回來」、「這個熟悉的地址，別找了，基本上都分屍了」、「沒救了」、「蘋果手機除了搜尋手機的功能外，應該再加一個自爆的功能，有煙火可以看」、「已經被屠宰了」。

還有網友發現該定位附近出現地名「華強北」，該地區疑似就是以山寨「組裝機」、批發二手機、破解手機等聞名，紛紛留言「看到華強北就知道沒救了，基本上看過影片都知道」、「華強北，手機殺肉場」、「華強北…不用找了」、「在華強北，基本上九死一生」、「華強北就手機的屠宰場，掛遺失也沒人救得了啦」。