隨著本土疫情炸鍋，許多民眾紛紛接種第三劑疫苗降低重症機率，女星熊熊（卓毓彤）今（26日）分享剛打完的美照，清涼的穿搭意外被許多網友歪樓，開玩笑說：「前面很腫」。

熊熊今（26日）在IG自揭水腫體質的威力，表示她消腫跟水腫的視覺差異至少有5公斤，連年紀都差了5歲以上，看到電視上水腫的自己，忍不住自嘲：「只覺得怎麼可以如此像大嬸！有夠腫！好像泡福馬林，我真的是沒資格胖的體質。」

熊熊接著再公開沒有水腫的照片，表示剛打完第三劑莫德納11個小時，目前有手臂痠痛跟口渴的副作用，其餘並無明顯的不適，希望1個小時後不要風雲變色，因為明天還有會議要開。

而熊熊的打疫苗穿搭是一件灰色的低胸小可愛，醫護人員不僅可以輕易的在手臂上下針，當她轉到側身時，立刻展露G級上圍的性感曲線，連事業線和北半球都一覽無遺，演藝圈朋友黃小柔、琳妲、開水小姐分別留言笑虧：「暴動了」、「前面很腫」、「妳好香」，其他網友也開玩笑：「令人羨慕⋯腫在應該腫的地方！」熊熊回覆：「常常也腫在不對的地方，尤其是臉。」