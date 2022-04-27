國票金控26日代子公司樂天國際商業銀行公告，監察人王東和辭任。由於監察人辭任引發外界揣測，國票金表示，樂天銀行營運一切正常，王東和是因個人生涯規劃辭任。不過業界揣測，由於樂天前董事長簡明仁去年十月過世後，總經理佐伯和彥代董事長的期限將至，王東和在此時辭任監察人，應是為接掌樂天銀董座熱身。

樂天國際銀行前董事長簡明仁在2021年10月30日過世後，樂天國際銀行於11月9日召開董事會，選任總經理佐伯和彥暫時執行董事長職務，不過，依法規規定，代理董事長最長不得超過3個月、最多可延長一次，也就是到今年5月，如今期限已將至，監察人的異動引發外界揣測。

王東和不只是樂天國際商業銀行的監察人，也是國票金副董事長，與前董事長簡明仁一樣有來自一銀的背景，相當有機會繼簡明仁後接棒樂天銀行董座。

國票金控公告，樂天國際商業銀行已於2022年4月26日接獲監察人王東和自2022年4月26日起辭去監察人職務之辭任書。