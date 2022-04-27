現在愛美的女性怕紫外線傷皮膚，都躲著陽光，就怕晒老了不好看。但預防醫學專科洛桑加參醫師在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書中強調，全光譜的太陽光擁有完整的波長與能量，能幫助排毒、促進新陳代謝、合成鈣質、修復細胞、健全免疫、叫你睡得又香又甜，還讓你心情美麗。拒絕陽光，那健康肯定黯淡無光。以下是重點書摘：

若經常閉門不出，又不懂釋放壓力，體內破壞性自由基太多，更容易令皮膚提早老化、又皺又乾。其實只要避開太陽最烈的時間、不要晒到變紅受傷，再加上營養均衡就沒問題了。做日光浴紓壓、擁有漂亮美肌，魚與熊掌可以兼得。來看看哪些營養對皮膚特別好，想養好膚質，你可以靠這些：

◎ 維生素C：芭樂、櫻桃、香椿

它能抑制黑色素生成、預防黑斑產生、協助身體製造膠原蛋白、中和有害自由基，並且在你受傷時幫你呼呼，加速傷口癒合。這樣的好東西，當然要省著用，人一緊張，會大量消耗維他命C，經常寬心調息學放鬆，可減少莫名其妙的營養損失。

想要皮膚漂亮，或是術後恢復中的人，推薦你吃芭樂，它的維生素C含量是柑橘的兩倍以上。還有櫻桃也很好，很多人探病喜歡帶櫻桃，我覺得很可以。至於茹素者常吃到的香椿，一小把就有兩百五十五毫克的維生素C含量，也算是非常高。

情緒穩定的人不容易顯老，吃不多但營養都夠，就是因為他們省心省力特別會省。減法養生，避免不必要的情緒大波動是最省的。

◎維生素E：芡實、葵瓜子、芝麻醬、酪梨、杏仁、橄欖、菠菜、奇異果

避免皮膚乾皺老，要記得維生素E也是抗氧化王。若跟著維生素C一起吃，雙強聯手，護膚、淡化斑痕效果1＋1大於2。攝取維生素E的來源很多，四神湯裡的芡實、葵瓜子、芝麻醬、酪梨、杏仁、橄欖、菠菜、奇異果都可以。

皮膚黯淡無光，補了營養卻不見改善，則有可能是「心毒」害的。愛生氣的人，臉上容易長斑、膚色不均勻，而心情陰沉的人，老擺臭臉，通常肌膚也是暗沉不明亮的。告別厚重底妝，每天心情像彩虹，才是肌膚自然而然晶瑩透亮祕密。

(示意圖/Shutterstock)

◎ 水分

乾燥是皮膚的頭號敵人。提到水潤肌，除了表層的滋潤與保濕外，喝足夠的溫熱開水，相當於充實後勤補給，也能預防乾燥、長細紋。

記住一多兩少當個水美人：「多喝水、少吹冷氣、少洗燙水澡。」長時間待冷氣房，橘子都能變成橘子乾，更何況是人。

洗澡不是洗越熱越能促進循環，想要促進循環，勤快一點自己去運動，靠燙水澡反而沖走油脂與角質保護層，皮下組織失去屏障老得特別快，一不小心洗成過敏肌，弊大於利。水溫以放鬆、舒適為宜。越洗越嗨那就是太燙了。

此外，洗澡泡澡時身體會排出大量水分，建議在沐浴前先喝一杯溫熱開水，排毒效果更佳。不管運動、洗澡，喝水都是事先補水比事後牛飲來得好，能減輕心臟負擔。

●別讓你的膠原蛋白一去不復返

肌膚從二十五歲左右開始老化，也差不多就是在這個時候，如果你什麼都沒做，膠原蛋白流失的速度將大於生成的速度。皮膚組織塌陷、凹凸不平、整張臉垮下來，都是因為膠原蛋白的支撐力不夠力所造成的結果。

你若維生素C跟蛋白質都充足，身體自己就會合成膠原蛋白。比方說高麗菜炒豬肉片，高麗菜富含維生素C、豬肉是蛋白質，這就是一道可以幫助肌膚保持彈力的家常菜。或是山藥雞湯、南瓜蝦盅、吃鳳梨配煎荷包蛋，只要吃進維生素C加蛋白質的組合，等於收下了青春永駐的祝福。

學會合成，再來了解一下怎樣預防損失。「減少自由基的破壞」是重點，避免熬夜、避免心情不美麗，少吃高精緻糖、少吃高溫油炸物，都是很好的預防。學會保養，從此不怕正面迎向陽光，同時也把陰影拋在腦後。

《簡單豐足--減法養生的52個關鍵字》書封。(圖/時報出版提供）

※本文節錄自《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》/時報出版