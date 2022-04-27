統計今年首季六都買賣移轉棟數，南台灣房市有明顯量縮跡象，其中台南新市區交易量年減61.8％最多，且首季房價年減幅達19.1%，再來是外界過去猜測台積電2奈米廠會落腳在橋頭科學園區，此區交易量年減幅也達47.3％，房市專家Sway直言，貪婪者藉由台積電題材來作威作福，消費者發現被當「盤子」就不會捧場了。

Sway在臉書發文指出，以台南為例，該區因南科議題身價水漲船高，有太多地方乘著台積電的翅膀想高飛，盤子也很多，飛是飛上去了，之後隨著台積電話題轉向北高雄，房子交屋後發現，台積電工程師還沒來啊，買氣自然下降。

至於高雄也是，有人分析說是惜售，但Sway直言，滯銷鬼屋要賣天價說自己多珍貴，爛泥巴蚊子坑旁說景觀第一排，甚至，毒土地第一排也要去賭天價的未來，真當未來的台積電工程師都是笨蛋嗎？

Sway強調，南台灣房市明顯降溫，貪婪者藉由台積電來作威作福，雖可以說賭贏了政策面，趁機亂漲一波再用原物料漲來當藉口，但如果產品不好又開高價，消費者自然不買單。

先前有專業網友深入分析，央行升息後，南部房價最有可能下修，主要原因在於其漲幅來自不少北部客炒作，放著養，但需求沒實際提升，且基期墊高不少，升息之後還要多付成本。