受到俄烏戰爭、油價上漲、以及海陸運航班減少等多重因素影響，國內最近面臨多種進口藥物供應短缺的情形。其中用量大的助眠藥物「使蒂諾斯（STILNOX）膜衣錠10毫克」最受矚目，因為有睡眠困擾的國人高達420萬，每年用掉9億顆安眠藥，用量最大的使蒂諾斯短缺，很可能造成一波衝擊。

長年使用使蒂諾斯的患者張小姐已經被醫師預告「藥省著吃」，由於她對換藥的藥效不抱太大期待，「可能藉此機會訓練自己慢慢脫離依賴藥物入睡吧。」使用使蒂諾斯8年的她說。

也有民眾已改用替代藥，「還是睡得著，只是心態上比較有差別，」畢竟仍是不同的藥，而且白天也容易頭暈。而根據食藥署藥品供應資訊平台訊息，原計4月中下旬恢復供應，現又延至5月，確切恢復供應日仍是未知數。

另外，目前仍只有原廠藥、沒有完全相同成分的控血糖藥物「易週糖（TRULICITY）注射劑1.5毫克／0.5毫升」也出現短缺，雖然藥品供應資訊平台建議以同藥理的「胰妥善」注射液（Victoza）替代，但因為這幾款藥物都被另用於減重，恐怕不久後，胰妥善也將陸續出現缺貨情形。

●使蒂諾斯同成分劑量學名藥多 醫師：病人暫無不適反應

「使蒂諾斯過去供藥一直沒問題，從以前到現在都不曾缺藥過，這次應該是首次較全面大規模的缺藥。」過去病人換藥通常不是因為藥物短缺，較常見是少部分病人使用使蒂諾斯後會出現失憶、夢遊，病人自己害怕，醫師也會建議改藥；或病人主動要求減藥，有些則是希望改用台灣藥廠生產的同成分學名藥。

毛衛中說，市面上與使蒂諾斯同成分同劑量的學名藥相當多，大部分病人換藥不會有太大影響，因為藥理作用類似，對於史蒂諾斯的用藥提醒，例如服用後盡快去睡覺，也會在病人換藥時再次提醒。

不過，若有病人反應換藥後白天容易頭暈，他推測，可能是晚上較晚用藥，導致白天醒來藥效還沒完全退，因此仍有些昏沉，也可能是本身體質代謝較慢，但這種情況就常發生在腎臟功能不佳或年紀較長的老人。因此病人可以觀察換藥後的反應，有任何不適還是要告知醫生，討論如何改善。

目前為止，他還沒有遇到病人在這次供貨短缺換藥後回診反應不適，但也可能是病人期待這波短缺只是暫時，情緒尚未受到影響，「但若長期缺藥，甚至就此再拿不到原廠的使蒂諾斯，可能的衝擊反應就不會是現在這樣而已了。」

台北市藥師公會發言人、藥師王明媛表示，使蒂諾斯用量相當大，許多民眾對它的依賴性不小，確實有少部分民眾可能基於「心理上的依賴」，由於目前使蒂諾斯只是供貨不足，仍有少量出貨，如果民眾堅持使用使蒂諾斯，可能得多詢問幾家藥局。

●易週糖同藥理的替代藥也恐缺貨 改用「排糖型」藥物注意多喝水

易週糖也是目前糖尿病很常使用的藥物，須由醫師開處方箋，主要用於血糖控制較不佳的患者。但

易週糖是原廠專利藥，目前還沒有同成分同劑量的學名藥。

王明媛擔心，控血糖的針劑型藥物大多從國外進口，陸續都在缺貨。王明媛說，據了解，4月底國內會進口最後一批易週糖，這批用完，到今年12月都不會再有貨，為避免民眾帶著處方箋來卻拿不到藥，「就看4月底前藥局各顯神通，搶得到就搶得到，搶不到就沒了。」

除了腸泌素型的血糖藥，直接將體內的糖份藉由尿液排出的排糖型控糖藥，是目前另一大主流藥物，目前健保有4種藥物可選。

他提醒，更換控糖藥物時，要留意幾件事：

1.替換為「胰妥善」：食慾降低、噁心感可能更嚴重，也要更注意飲食均衡，避免進食量太少，造成血糖過低；如果食慾下降太嚴重應向醫師反應。

2.替換為「排糖型」藥物：控制血糖的效果略差於針劑型的腸泌素類藥物，且因為沒有抑制食慾的作用，「管住嘴巴更重要」，飲食要更健康均衡，避免食用過多糖份的食物，造成血糖超標，最好和營養師討論，記錄每一餐飲食內容，也養成自我監控血糖的習慣。

另外，因為尿液中帶有糖，泌尿道或生殖道附近較容易感染，尤其是女性更容易發生，所以要多喝水、避免憋尿、注重清潔、飲食正常，就能降低感染的發生。