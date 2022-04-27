全球房市火熱，案子秒殺並不少見，但美國維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）近日出現一樁堪稱離奇的交易，因為屋主售屋附加條件強調要能接受「地下室有人」，且買家無權下去查看；豈料這種有如恐怖情節的交易，竟然還被秒殺。

NBC報導，這間5房4衛的房子建於1964年，佔地3548平方英尺，屋主在1997年以31.9萬買下這間房子；他備註附加條件，買家要能接受地下室有「無租約限制」的陌生人；而這荒謬的售屋資訊一出，便在社交媒體上瘋傳，掀起網友熱烈討論。

不少網友直言如同恐怖電影情節般，像是地下室鬧鬼，甚至是住了個連環殺手一樣，直叫人起雞皮疙瘩，但出乎意料的是，這間房子不僅有許多買家詢問，甚至還在不到1周的時間賣出。

房仲業者里克特（Zinta K. Rodgers-Rickert）表示，自己在掛售後就收到5份現金報價，且不到1周的時間，就以80.5萬美元（折合新台幣約2300萬元）出售，他表示，這意味著房屋市場有很強勁的需求。

里克特透露，這間房子的屋主是一名生病住院的老人，3年前一名婦人來打掃屋子時，向老人表示自己需要一個地方居住，從那刻起，這名婦人就一直居住在地下室，但她從未繳過任何房租。

里克特續指，因為老人沒有遺囑，家屬希望在老人去世前賣掉房子，但又沒有錢聘請律師將婦人驅逐出去，無奈之下，只能以這樣驚悚的方式出售房產。

里克特拒絕透露賣方和地下室住戶的情形，但根據鄰居透露，地下室不僅婦人居住，連同她女兒也居住在內。