樂壇新人藍婷將正式發行首張專輯《旋轉的蘇菲Whirling Sophie》，看似圓夢發片的外表，但這過程卻出現各式曲折離奇的難關，她表示首先是臉書專頁離奇被盜，就發生在單曲上線第一天，經過申請後整整過了3週才順利取回；MV因天氣攪局、藝人造型全毀，導致拍攝費用超支連拍四次才成功。

她隨後又遇到第三個難關是發片受阻，原訂去年就要發片，唱片公司卻突然告知因為政策調整，導致錯過許多宣傳資源、許多數位平台無法準時上線；最終則是實體專輯印刷品出包，印刷廠未經過溝通，竟擅自更改圖片尺寸導致排版有誤。

藍婷直呼：「說自己是樂壇『最衰新人』真的一點都不為過，一開始蠻沮喪的，畢竟這張作品籌備了非常久，如果這是祂認為我的必經之路，那我就該勇敢跨越，過年還為此認真拜拜。」她也私心確定的是自己面對突發狀況的心理素質確實比過去高，也希望接下來宣傳一切順利，更期許演出商演趕緊破蛋。