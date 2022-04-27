有193個成員的聯合國大會今天以共識決通過決議案，要求安全理事會5個常任理事國，未來行使否決權必須證明具有正當性。

關於否決權改革的討論因俄羅斯入侵烏克蘭重啟。

一位不願具名的大使表示，這項提案意在使擁有否決權的美國、中國、俄羅斯、法國和英國選擇否決安理會決議案時，「將付出比較高的政治代價」。

目前還不清楚這項改革是否會促使五常減少使用否決權、還是會更多動用否決權，因為當常任理事國提出有爭議的提案，他們知道對手會否決，只為迫使他們更公開合理化自立場。（譯者：陳政一）1110427