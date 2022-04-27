【愛傳媒藺奕專欄】有孩子的同事整天都在接打各種電話，看起來在宣布停課之前直接向學校請假是最果斷的作法，看了真是心疼，對這些父母來說的這個春天，有一百萬種不確定；這個春天，有一百萬種焦慮和等待。

這幾年疫情最可惜的恐怕就是中小學生了，不像我們，小時候上學真的很快樂，不管誰都跟動物園剛進貨的猛獸似的，我們走的是江湖，混的是原野，而不是只能活在校園與家裡的平板和手機軌道裡。

現在的孩子戴口罩無法外出，抬頭只能視訊教學和交友，低頭每看一眼手機遊戲，都要消耗他一份視力。

這些在孩子傷口上撒的鹽，撒久了就成了藥，上癮的成藥。潮水退去，絕大多數人都得裸泳，這是不分齡的競賽。先别想著什麼突飛猛進的發展，把褲子穿上、褲頭拉緊，其餘的把眼下熬過去再說。

作者為文學奬得主

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