投資人憂全球成長放緩＋Fed加速升息 美股重挫道瓊大跌809點 06:102022/04/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投資人憂全球成長放緩＋Fed加速升息 美股重挫道瓊大跌809點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資人憂慮全球經濟成長放緩以及美國聯邦準備理事會（Fed）計劃加速升息，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數大跌逾800點。 道瓊工業指數大跌809.28點或2.38%，以33240.18點作收。 標準普爾指數重挫120.92點或2.81%，收在4175.20點。 科技股那斯達克指數重跌514.11點或3.95%，收12490.74點。 費城半導體指數大摔133.276點或4.38%，收2909.116點。（譯者：陳政一）1110427 《港股》美陸股雙殺 恆指崩跌近3% Fed展鷹爪！高價股倒地 四千金盤中狂跌逾半根停板 #點或 #11 #Fed #跌逾 #800點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鷹爪功發威 油價跌6％ 金價四周新低 04:102022/04/26 財經要聞 101.74 美元指數衝逾2年新高 04:102022/04/26 財經要聞 美股崩千點 台股早盤暴殺逾400點 台積電跌11元 09:022022/04/25 財經 黑色星期一 陸港股市遭血洗 04:102022/04/26 財經要聞 《港股》陸股續挫 恆指漲幅收窄 16:492022/04/26 財經 股價連日下挫引起高層關注 招商銀行25日大跌逾8％ 04:102022/04/26 全球財經 《櫃買市場》金穎生技開放信用交易 08:212022/04/26 財經 股價指數期貨贏家專欄－恐慌飆升 台指期偏空布局 04:102022/04/26 證券．權證 升息利多又來了！ 金融大軍「跌完再上」 13:122022/04/26 財經 《港股》港股大失血 失守2萬點關卡 16:292022/04/25 財經 Fed展鷹爪 高價股利空襲擊 04:102022/04/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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