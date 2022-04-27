由於投資人憂慮全球經濟成長放緩以及美國聯邦準備理事會（Fed）計劃加速升息，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數大跌逾800點。

道瓊工業指數大跌809.28點或2.38%，以33240.18點作收。

標準普爾指數重挫120.92點或2.81%，收在4175.20點。

科技股那斯達克指數重跌514.11點或3.95%，收12490.74點。

費城半導體指數大摔133.276點或4.38%，收2909.116點。（譯者：陳政一）1110427

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