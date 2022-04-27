美國國務卿布林肯今天出席國會聽證會，面對議員關切台灣身為半導體生產重鎮，若被中國攻下恐衝擊全球，他強調美方會堅決確保台灣有能力自我防衛，抵禦包括來自中國的潛在侵略。

參議院外委會今天召開聽證會，邀請布林肯（Antony Blinken）出席說明國務院2023財政年度預算請求。參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）在會中接連關切美國對台軍售、協助台灣防衛等議題。

梅南德茲表示，他近期與多位議員訪問澳洲、日本與台灣。訪台期間他清楚意識到，台灣負責生產全球90%高端半導體，若最終被中國攻下，美國民眾日常使用的手機、汽車和電冰箱等含半導體用品都會受影響，世界也會陷入苦痛之中，而這僅是單一層面。

梅南德茲指出，若台灣被中國攻下，也會對區域發出不利訊號。他說：「若我們沒有前往協助台灣，其他國家會說，他們（美方）沒幫台灣，也不會來幫我們。」

布林肯回應表示，美國政府有感受到此議題的急迫性，正透過多種方式因應。在半導體方面，相較中國，美國在高端半導體與晶片生產上占有顯著優勢，目前連同台灣、日本與荷蘭等關鍵國家採取重要步驟，確保他們不會將高端半導體送往中國，或讓中國取得生產技術。

針對台灣，布林肯說，美方會堅決確保台灣擁有自我防衛所需一切工具，能夠抵禦潛在侵略，包括若中國單方面破壞維繫數十年的現狀。

布林肯指出，自2017年來，美國對台軍售總額近200億美元（約新台幣5916億元），美國國務院批准或促成的直接商業銷售（DCS）軍售案總額也近25億美元。此外，美國支持台灣發展自製防衛能力，也協助台灣思考如何強化不對稱作戰能力，以達威懾效果。

里契則提醒布林肯，美國太晚才開始提供烏克蘭安全援助，不能在台灣身上犯同樣錯誤。

里契表示，戰爭期間要支援海島國家會難上許多，因此美國援助事前就要送達。他也呼籲美國政府加速處理現有對台軍售案，讓台灣更快取得武器，也應協助台灣獲取額外能力。

國防新聞（Defense News）14日報導，台灣自2019年來向美國軍購總額近170億美元，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發的供應鏈、人員短缺與運送延遲問題，美國目前尚未交付的對台軍售項目已累積達142億美元。

根據報導，這些項目包括F16戰機、「愛國者」（Patriot）飛彈系統替換零組件、刺針飛彈、MK-48 AT重型魚雷、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、MS-110偵照莢艙、野戰資訊通信系統、RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、距外攻陸飛彈（SLAM-ER）等。

眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）6日曾在一場國會聽證會上，當面向美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）關切對台軍售交貨延宕的問題。他表示，他不認為台灣現階段有能力自我防衛，他不希望看到美國重蹈覆轍，等到侵略發生才交付武器。

（編輯：陳政一）1110427