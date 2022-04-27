示警「疫情還沒到高峰」 蔡英文提4大防疫措施

本土疫情大爆發，引發各界關注。總統蔡英文昨（26日)下午親自視察「中央流行疫情指揮中心」時表示，因應疫情發展，要邁入防疫新階段，有四個重點防疫措施，先是持續強化輕重症分流、推動家用快篩實名制、重點疫調，最後則是要持續提高疫苗覆蓋率。防疫新階段的措施引發網友熱烈討論，有人認為「缺口罩，缺疫苗，缺快篩，台灣南波萬」、「還在防疫重點措施？笑屎人了」。

蔡英文表示，因為Omicron的特性，我們也必須調整防疫策略，過去幾天中央和地方召開多次防疫會議，並且由專家做出政策調整的建議，兼顧防疫與經濟、社會運作仍然是我們目標，因應疫情發展，我們要邁入防疫新階段，有四大重點防疫措施，分別是持續強化輕重症分流、推動家用快篩實名制、重點疫調，最後則是要持續提高疫苗覆蓋率。

中央的四大重點防疫措施曝光後，引發網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言熱烈討論，有將近500則留言，其中有人說「重點就是你的衛福部都是講廢話。哪裡超前部署?還好世界沒跟上台灣防疫」、「真的是夠了」、「說等於沒說」、「我就問….去年一整年政府在幹嘛！？」「講點我不知道的，好嗎」、「咦，還在防疫嗎」、「嗨、我的十倍卷呢」。