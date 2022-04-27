本土疫情狂飆，大批民眾湧入篩檢站採檢，胸腔科醫師蘇一峰透露，到了晚上10點還是有人在急診室外等採檢，而他認為現在不應叫民眾別來採檢，因為這樣是不對的，疫情期間本就要鼓勵民眾採檢，為此他提出3點建議，包括開放居家快篩陽性算確診、自己採檢PCR再送醫院檢驗及增加社區採檢站，並表示只有快快檢驗才能壓平曲線。

蘇一峰昨在臉書發文表示，晚上10點了，醫院還是有許多人在急診等候採檢，等於是變相群聚，但大禹治水是要用疏通的方式，而不是就叫民眾不要來醫院採檢，這樣做是不對的，疫情爆發期間本來就是要鼓勵民眾來採檢。

面對現在的疫情狀況，蘇一峰提出「開放居家快篩陽性可以算確診」、「開放自己採檢PCR，只要在家採檢完再送醫院檢驗」與「增加社區採檢站」。不過，增加採檢站是最後的選項，因為這會增加醫護人員的負擔。

蘇一峰也說，台北市昨增1302例本土，其中士林區確診個案最多達156例；萬華區138例、信義區134例、大安區130例、中山區122例、文山區119例、北投區108例、內湖區103例、松山區99例、中正區87例、大同區及南港區各53例。而台北市現在每天有上千人確診，只有快快檢驗才能壓平曲線。