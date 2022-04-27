台灣證券交易所指出，為滿足投資人不同查詢需求，證交所全新建置上市公司資訊揭露查詢網站「公告快易查(ezSearch)」，並將於4月28日正式上線，投資人可體驗更快速且更便利查詢上市公司公告的方式。新網站公告快易查設計全新、快速又國際化的查詢介面，可提供投資人透過多功能搜尋列，依公司、市場別、公告資訊及資料區間等條件，滿足投資人一鍵查足的願望。

證交所經分析後由公開資訊觀測站中精選投資人關注且最常使用項目，且衡酌雙語化程度，推出公告快易查，投資人可從證交所官網或公開資訊觀測站進入公告快易查，並可透過資訊項目選單或輸入關鍵字，搜尋欲查詢的資訊，網站會依時間序列示上市公司公告資訊。

例如要查詢近期不管是上海封城或者國內受疫情影響「停工」的廠商，或者是「元宇宙」相關的廠商，過去只能在公開資訊觀測站依照重大訊息公告一間一間查詢，現在帶入關鍵字，即可一次列出所有相關廠商，相當方便。而投資人若想查詢某家公司財報，不必再各個年度分別查詢，新的網站會將該公司每年財報依序列出，還可便利切換英文頁面，瀏覽英文公告資訊。