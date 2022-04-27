過去擔任《食尚玩家》主持人走紅的37歲女星阿諾（本名：涂珊）2017年和年薪500萬的工程師男友Allen上演大復合並結婚，兩人育有2歲女兒，去年阿諾為愛女舉辦抓周，Allen也回台參加，外界以為小倆口即使上演遠距離婚姻也挺過難關，未料今(27日)週刊報導阿諾其實已經秘密離婚，主因是個性不合。

阿諾2015年和在美國Google工作的工程師男友Allen訂婚，之後一度傳出分手，隨後又爆出復合，阿諾親自飛到美國追愛成功，兩人還完成結婚登記，決定共組家庭，2020年她生下女兒「丁香魚」，事後她分享幸好接受建議採無痛分娩，「打了無痛分娩還是很痛，聽人說產婦以命換一命原來是真的。」

阿諾鬆口認了離婚。（圖／中時資料照片）

去年3月，阿諾在一票好友及老公Allen的陪伴下，替女兒舉行抓周儀式，當時她甜蜜表示，老公Allen是標準的「女兒控」，每天都特別在百忙之中空出兩時段，專心跟女兒相處，是和前世情人的「抱抱時間」，不僅做任何事都抱著女兒，還因此背部舊疾復發。

阿諾低調承認離婚。（圖／翻攝自阿諾臉書）

今據《鏡週刊》報導，因疫情影響，阿諾和Allen也維持了遠距離婚姻多時，但近日有爆料者指出阿諾其實私下已經秘密斬斷了這段婚姻，5年婚姻畫下句點。昔日阿諾就透露育兒壓力大，連Allen都稱她是「當媽滿分，當太太卻不及格」，而求證本人，她透過經紀人承認和Allen是和平離婚，兩人是考慮多時、努力過，仍無法消除個性差異才決定分開，沒有贍養費問題，之後會努力當好父母親的角色，至於離婚時間點，知情人指出兩人在去年7月就協議離婚，藏了9個多月才曝光。