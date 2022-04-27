國內新冠肺炎疫情急遽升溫，據金管會統計，針對隔離和確診提供定額補償的防疫保單上周續飆賣近48萬張、疫苗保單狂賣逾51萬張。同時，確診者增加亦使防疫保單理賠金額跳增，上周理賠金額跳增達1.36億元，使目前仍對外銷售的防疫保單續降至33張。

金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，今年截至25日止，防疫保單承保件數達213.52萬張，單周大增47.84萬件或28.88％，保費收入16.09億元，周增3.87億元或31.7％。理賠件數1.69萬件，周增3968件或30.54％，理賠金額7.64億元，周增1.36億元或21.73％。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，今年截至25日承保件數179.26萬件，周增達51.16萬件或39.94％，保費收入5.12億元，周增1.21億元或31.06％。理賠件數1955件，周增217件或12.49％，理賠金額0.7億元，周增0.07億元或11.8％。

由於政府調整防疫規範，加上確診人數急遽增加，保險公司紛紛下架既有產品調整內容。金管會統計，截至25日為止僅剩11家產險、4家壽險銷售，整體防疫保單張數持續減少至33張，2周驟減達48張。其中防疫保單僅剩12張、疫苗保單則有21張。