華紙(1905)26日召開臨時董事會，通過董事候選人名單。本屆一般董事由6席降至4席，為黃鯤雄、劉慧瑾、林谷豐、陳瑞和，獨董維持3席不變，為張凌寒、馬小康、柳婉郁。目前擁有2席董事的大股東何家未出現在名單中，意味華紙亦轉向專業經理人經營階段。

華紙表示，本屆董事提名人著重專精與多元，藉由專業經理人組成、獨董比例由3成提升至4成、引進2位女性董事等三大特色，有助強化公司治理、制定策略方針，積極推動華紙在「綠色纖維材料」與「綠色能源」的發展應用。

華紙本屆董事提名名單中，一般董事新增永豐餘投控董事長劉慧瑾，在能源管理及工業生態系管理擁有多年豐富經驗，可協助拓展綠能運用。現任董事長黃鯤雄、財務長林谷豐、纖維材料事業部總經理陳瑞和則續獲提名。

獨董部分，擁有深厚商業經營管理背景及豐富國際市場經驗的張凌寒續獲提名，新提名的柳婉郁擅長氣候變遷與農林循環經濟等環境議題，馬小康則是台灣燃燒學與熱傳導專家，對再生能源與環境有深入研究。

華紙表示，3位現任經營高層續獲提名，盼持續帶領華紙發展全循環終端產品，以紙代塑、朝環境友善材料領域全方面布局。而3位獨董各有所長，可為華紙帶來更公正專業的營運建議，注入與國際接軌的趨勢思維，健全公司專業治理。

華紙在台灣發展逾50年，由林漿紙一貫轉型成為非塑全循環材料供應者，提供食品、包裝、電子產業等多元需求特殊材料。此次借重7位董事候選人的專長，將落實企業經營者責任，兼顧獲利表現與ESG，實踐永續發展。