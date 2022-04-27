《證交所》4公司5月於證交所法說 場次公布 07:482022/04/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，目前5月有利華(1423)等4家上市公司在證交所自行舉辦法說會，今年至目前為止，國內上市公司總計已辦理677場法人說明會。 5月場次及時間分別為：5月4日利華、5月17日華夏(1305)、5月20日台聚(1304)、5月27日傳奇(4994)。 《台北股市》散戶大退潮 3大變數測試台股 《金融》重量級外資獻策 台企接軌全球ESG #5月 #證交所 #場次 #利華 #13 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》5月甩封城陰霾 台達電彈回250元 12:392022/04/26 財經 《期貨》5月台指期開漲76點 金融期及電子期聯袂開高 09:012022/04/26 財經 藍高市左楠、鎮港區議員初選 5月中下旬登場 13:202022/04/26 政治 《金融》綜所稅5月開徵 金融機構祭優惠搶客 15:102022/04/26 財經 疫情波及！蘇慧倫5月高雄演唱會宣布延期 12:502022/04/26 娛樂 《熱門族群》油價回、塑化盤 點將4績優生 10:122022/04/26 財經 5月4星座恐被小人纏身 命理老師曝破解法 17:492022/04/26 運勢 台股狂殺逾400點…張錫：5月將反彈 04:102022/04/26 財經要聞 4家上市公司 5月辦法說會 21:002022/04/26 財經 竹市公幼首設2歲幼幼專班 公幼名額113學年將達1896名 14:222022/04/26 寶島 國小童最快5／2可打疫苗 新北今發放意願調查書 12:562022/04/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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