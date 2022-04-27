台灣證券交易所統計，目前5月有利華(1423)等4家上市公司在證交所自行舉辦法說會，今年至目前為止，國內上市公司總計已辦理677場法人說明會。

5月場次及時間分別為：5月4日利華、5月17日華夏(1305)、5月20日台聚(1304)、5月27日傳奇(4994)。