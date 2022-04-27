廠務工程設備大廠帆宣(6196)董事會通過2022年首季財報，受惠半導體大廠持續擴產，雖受短月影響，稅後淨利3.68億元、每股盈餘（EPS）1.89元，仍雙創同期新高。隨著工作天數恢復正常，法人看好帆宣第二季成長動能增溫，營運表現將優於首季。

帆宣首季合併營收96.97億元，雖季減16％、仍年增達47.18％，改寫歷史次高。毛利率11.36％，優於去年第四季及同期。營業利益創5.47億元新高，季增達30.44％、年增達81.38％，使營益率5.66％，優於去年第四季及同期，創近17年同期高點。

在營收持穩高檔、本業獲利衝高下，帆宣首季業外雖較去年第四季轉虧，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，雖季減25.14％、仍年增達77.26％，每股盈餘1.89元，低於去年第四季2.61元、優於去年同期1.11元，仍雙創同期新高。

帆宣受惠晶圓代工大廠積極擴產，相關工程訂單需求持續暢旺，營運成長動能自2021年以來維持暢旺。由於半導體產業持續加碼投資、建廠需求續增，截至3月底在手訂單續增至600億元、再創歷史新高，今明2年營運展望樂觀。

而國際半導體產業協會（SEMI）看好今年全球晶圓廠設備支出將年增18％、再創1070億美元新高。投顧法人看好帆宣今年平均在手訂單可維持450～500億元高檔，帶動營收持續躍增近4成、再創歷史新高，有望順利賺逾1股本，每股盈餘估約13.6元。