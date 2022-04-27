金管會為進一步了解金融科技生態圈現況及對未來政策推動事項建議，協請「金融科技共創平台」辦理「金融科技發展現況及未來展望」委外調查，調查結果將作為未來金融科技相關政策擬定參考，盼金融科技生態圈的各利害關係人均能協助提供意見。

綜規處處長胡則華表示，共創平台即日起受理研究團隊提案，篩選指標希望以有經驗的團隊為主、熟悉國際金融科技領域人脈圈、自身有研究金融科技生態系、且有出具獨立第三方公正意見的能力，希望吸引學校研究機構、會計師等單位參與。

金管會依「金融科技發展路徑圖」協力金融總會，於2020年11月19日建置「金融科技共創平台」，下設能力建構組、數據治理組、監理科技組及廣宣交流組等4個執行小組，協助推動路徑圖各項工作，盼以更前瞻及全面的方式落實相關政策。

金管會表示，各項措施已按計畫逐步推動並有多項具體成果，包括訂定「金融機構間資料共享指引」、推動金融行動身分識別機制，已制定技術標準、可辦理業務項目及安控作業規定等。共創平台已完成金融科技能力認證機制及相關課程規畫，預計於第四季宣導推廣等。

為了解生態圈各個角色現況、面臨挑戰及政策建議，以利在現有成果上繼續精進發展，金管會協請共創平台「廣宣交流組」及「監理科技組」共同協助委外辦理「金融科技發展現況及未來展望」調查，並由「監理科技組」委外請研究團隊辦理。

金管會強調，有了共創平台投入及各方金融科技菁英參與，才能激盪豐富的金融科技創新能量。未來在調查期間，研究團隊將訪問金融機構、金融科技公司、投資人、技術提供者等，希望生態系中各利害關係人儘量提供建議，共創台灣金融市場新價值，並實現普惠金融目標。