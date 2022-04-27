俄烏戰爭逾2個月，引發全球關注。媒體人唐湘龍表示，有傳出俄羅斯總統普丁想在5月9日「二戰勝利日」前取得戰果，但距今已時日不多，他很可能就是在等4月28日，聯合國祕書長拜訪完烏克蘭總統澤倫斯基後，才會做出關鍵動作。此說法獲不少網友贊同，有人則諷刺道，俄烏戰爭砲火猛烈，若今天換作是台灣「民進黨早就嚇死了」。

唐湘龍26日在網路節目《觀點》分析，俄烏開戰至今，除了烏克蘭東部爆發幾場比較大的衝突，真正的「大會戰」還沒上演；俄方其實已經準備得差不多了，目前在馬立波戰線就是「圍而不攻」，而在烏東北面也不開戰，可能就是在等「某一天」。

唐湘龍直言，打仗已經打了2個月了，普丁若想在5月9日「二戰勝利日」之前取得某種勝果，時間只剩下10多天，卻沒有打出重大結果，他很可能就是在等4月28日，聯合國祕書長拜訪完烏克蘭總統澤倫斯基後，才會進一步做出關鍵表態。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「分析得很有道理，畢竟仗打那麼久了，沒取得什麼成果普丁也丟臉」、「高明的領導人是讓百姓遠離戰爭，今天這些砲火如果是對準台灣，民進黨早就嚇死了」、「為俄烏軍人與百姓難過，政客不該讓百姓陷入戰火」、「俄烏戰爭的慘狀，應該讓綠色看看才對，不要只會動嘴皮子」、「打仗可不是打手遊，覺青準備好了嗎？」「希望戰爭趕快結束」。