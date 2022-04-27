利百景(7578)送件申請登錄興櫃戰略新板。

利百景成立於99年11月，主要業務為事業廢棄物處理(焚化處理、物理處理)及再生溶劑銷售，董事長兼總經理為鍾政祐，目前股本為2.9億元，110年合併營收為3.37億元，稅前盈餘為4541萬元，每股盈餘為1.58元。

利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板
啟動重塑新生計畫 台積電加速廢塑膠資源化
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