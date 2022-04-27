《櫃買市場》利百景申請登錄興櫃戰略新板 07:592022/04/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利百景(7578)送件申請登錄興櫃戰略新板。 利百景成立於99年11月，主要業務為事業廢棄物處理(焚化處理、物理處理)及再生溶劑銷售，董事長兼總經理為鍾政祐，目前股本為2.9億元，110年合併營收為3.37億元，稅前盈餘為4541萬元，每股盈餘為1.58元。 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 啟動重塑新生計畫 台積電加速廢塑膠資源化 #利百景 #申請登錄興櫃 #戰略新板 #處理 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買本周新股四連發 04:102022/04/25 證券．權證 《櫃買市場》帝天辦理創櫃板登錄前籌資 12:182022/04/21 財經 竹縣峨眉湖水質優化 楊文科：從源頭解決 13:292022/04/22 寶島 羅智強對黨失望透頂 蔣萬安：黨中央會妥善處理 10:302022/04/23 政治 快密刀廢水處理機 零污染 04:102022/04/21 產業特刊 北市濱江水資中心 3闖環評過關 04:102022/04/22 地方新聞 改善峨眉湖優養化 竹縣府從源頭解決 04:102022/04/23 地方新聞 元錩專注環保設備 搶攻綠金商機 04:102022/04/25 產業．科技 程豐廢玻璃再利用 愛地球表率 04:102022/04/22 產業特刊 南市民代關切居隔者垃圾處理 環保局長建議先暫存家中 15:012022/04/26 生活 慘！遭通緝毒蟲出車禍 警到場處理秒認出再多1罪 13:082022/04/24 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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