本土確診數持續攀升，民進黨前立委沈富雄昨(26日)在臉書曝光他和衛福部長陳時中25日的面對面談話30分鐘的內容，包含他問陳時中，臨界點一到，準備宣布「共存」或某程度的「解封」？陳回，疫情與社會能量達到某種平衡的「共存」；但他說結論就是「浪費我的時間」。此話一出引發網友熱烈爭論，有人認為每天下午兩點才是浪費資源，但也有人表示，說不定人家也覺得你浪費他的時間。

沈富雄昨天在臉書透露，4月25日上午8時30分，他與陳時中在疾管署見面，對談30分鐘，內容分解惑與建議兩部分。其中，陳向沈承認，先前主張全人口的15%、360萬人達到自然免疫是「臨界點」，相較專家公認的20%、40%、60%，確是「低標」，並說黑數不算在360萬內；且疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力，也不包括在整體免疫力的考量內。至於疫情在此波過後若再度復燃，陳則向沈強調，不會回到「清零」。沈也建議，防疫措施，無效和做不來的都要斷然停止，不可以停半套，死要面子。

最後沈富雄總結，「和指揮官見面是浪費我的時間」，但盡了一個好國民應盡的義務，想想有多少人能有這個機會。而他的貼文曝光後，引發大批網友在《Yahoo》相關新聞報導底下爭論，有近200則留言，有人表示「明知會越來越多人確診，卻不升級防護，這簡直是謀殺」、「就是喜歡沈大老這麼直接」、「這不是早就預期的事嗎？」「他每天在那邊報數和講沒有建設的廢話就已經是在浪費時間了」、「什麼三十分鐘?? 根本浪費台灣人兩年了好嗎」。

但也有另一派網友認為「問題是時鐘過得很好很穩, 你的30分鐘是浪費時間?? 朕知道了」、「陳部長才浪費時間，根本不需要和他談」、「你時間很值錢嗎?」「你也是在浪費他的時間」、「是你在浪費人家的時間吧！莫名奇妙」。