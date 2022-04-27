有鄉民在逛PTT房板時，發現很多分享買房經驗的居然都是8年級生，讓他相當吃驚，貼文引起討論，許多7年級生列出沒買房的關鍵原因，包括薪資低、觀念不同、要多當幾個月的兵等，認為自己處在最爛的世代，不過也有許多8年級生說自己早就躺平。

一名網友在PTT發文表示，剛剛逛了PTT房板，看到一堆8年級生分享買房經驗，很多人都工作幾年就出來買房了，現在房價明明高得嚇人，但感覺這些年輕人根本沒在管房價，忍不住好奇詢問「8年級是不是一個比較敢衝的世代？」

貼文引起討論，許多8年級生反駁，表示房價這麼高，沒有長輩支援根本買不起，早就直接躺平了「我8年級，直接躺平族」、「我8年級已躺平，身邊的朋友很多都買房了，爸媽贊助金額平均500萬起跳，好羨慕」。

貼文還引出許多7年級生抱怨「8年級剛好逃過7年級這個最爛世代」、「7年級真的衰爆」、「7年級剛好遇到分紅費用化+22k政策」、「多少7年級從小被灌輸有錢就要存的觀念，結果錢的價值都被通膨吃光，還倒扣了」、「7年級男生還要當11個月的兵，那一年我的年薪只有6、7萬，不是60、70萬」、「8年級家裡的小孩人數少，爸媽會資助」、「7年級那時氣氛很不好」。