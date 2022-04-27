訊連(5203)董事長黃肇雄指出，今年起到2024年，啟動第二階段轉型，將加大研發以及行銷業務的投資，預估今年研發與業務行銷的合計費用將年增20％，雖然影響獲利，但看好長期的成長性，尤其人臉辨識FaceMe在未來3年內將成為營收主力之一，希望1年做到千萬美元規模。

訊連第一季營收3.81億元，年增1.3％，其中，三大成長型產品線維持成長表現，但PC/OEM部分營收年減19％；因研發費用年增25.1％，營業利益0.19億元，年減22.1％，稅後淨利0.43億元，年增42.6％，主要台幣匯率因素，原本去年第一季匯損630萬元，今年第一季轉為匯兌收益1635萬元，而轉投資玩美移動今年第一季已經不再認列虧損，每股盈餘為0.55元。

黃肇雄表示，2019～2021年為訊連第一階段轉型期，SaaS訂閱模式順利轉型成功，三大成長型產品（PC Create、Mobile App、New Biz）占整體營收比重持續攀高，第一季營收917萬美元，占比67％，其中來自訂閱制的營收達658萬美元寫下新高，占公司營收48％。

三大成長型產品線中，mobile app受到因為競爭對手推出免費影片編輯軟體，單季營收年減年減5％，但影片編輯整體市場成長性大，將透過強化產品的社群化與社交化功能，提高競爭力。

人臉辨識部份，第一季營收年增5％，黃肇雄表示，人臉辨識雖然營收不明顯，但整個市場需求在快速成長，尤其在美國，訊連的人臉辨識有世界級的競爭力，美國科技大廠也採用訊連產品，預計3年時間，透過參展等方式推廣業務，人臉辨識可以成為訊連營收的主力產品之一，1年貢獻營收上看1000萬美元。