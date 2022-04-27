俄烏戰爭已超過2個月，引發全球關注。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成指出，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）25日送出一份正式外交照會，警告美國不要向烏克蘭運送更多武器；這句話讓各國都非常擔心，美國若繼續打「代理人戰爭」，恐觸怒俄羅斯總統普丁動用核武。

湯紹成27日接受香港媒體《中評社》訪問直言，俄烏戰爭打了2個多月，美國雖未出兵，但持續加碼援助烏克蘭軍事武器，並提供衛星、軍事情報，顯然在大打「代理人戰爭」，美國的舉動讓各國相當擔心，會否真的觸怒普丁讓他引爆核武。

湯紹誠分析，這次歐美援助烏克蘭，以美、英兩國最為積極，不僅金援、軍援，英國甚至派出特種部隊。這兩國的態度是要把俄羅斯打下去，而所謂「打下去」的底限是哪裡？會不會是無底洞？沒人知道，但「打到俄羅斯受不了」這點是必然的，所以這場戰事會拖延下去已成定局。

對此，湯紹成強調，安托諾夫25日送出一份正式外交照會，警告美國不要向烏克蘭運送更多武器，這點非常關鍵。畢竟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）24日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，隔日俄方就大動作反應，令各國都相當擔心，普丁是否會在盛怒下動用核武，甚至走上核武大戰之路。