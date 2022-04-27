小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。本土疫情快速延燒，民眾擔憂染疫紛紛搶買防疫保單，不過保險公司卻接連停售先前理賠金額較高的保單，背後原因與理賠案件與理賠金額狂飆有關，光是上周保險業者就理賠上億元，而今年迄今累計213.5萬件防疫險保單中，只要有15％理賠，保費就可能賠光。

【1】防疫險恐慘虧 一周理賠上億

保險業停售防疫保單逃命原因揭曉。保險局26日公布最新統計，4月到25日為止，新增防疫險投保件數就近110萬件，理賠金額更是狂飆，前三周共增2.52億元，光19到25日的一周內就增加理賠1.36億元。隨著新冠肺炎確診與隔離人數遽增，今年迄今累計213.5萬件防疫險保單中，只要有15％理賠，保費就可能「賠光」。

【2】上海封控！零件斷炊！國產車廠被迫減產停工

上海疫情嚴峻，這把火燒向汽車供應鏈！因上海防疫封控海陸運停擺，台灣國產車廠進口零件供應斷鏈，在零件斷炊下，車商生產線被迫減產停工！據悉，包括福特六和等車廠本周緊急排休，國瑞汽車罕見在5月初「歲休」進行設備調整，裕隆汽車也把今年五一連假拉長為一周。而車商生產線被迫減產停工的狀況，也驚動工業局官員出面關切。

【3】特斯拉嚇跌 摜破1,000美元大關

特斯拉創辦人執行長穆斯克高價收購推特一案周一獲得推特董事會的同意，推特與特斯拉股價表現兩樣情，前者大漲近6％，後者因市場擔心穆斯克可能將被迫出售特斯拉持股而下挫，並一舉摜破1,000美元大關。

【4】封控措施擴大 大摩估陸GDP Q2季減0.5％

隨著疫情與封控措施持續衝擊大陸各大城市，主要投行券商再調降對中國2022年的GDP成長率預期，大摩26日再降0.4個百分點至4.2％，並認為GDP第二季將季減0.5％。

【5】夢魘來了！供電吃緊亮黃燈

夏天用電尖峰還未到，26日用電量卻創下今年最高，直逼3,600萬瓩大關。台電指出，由於最近天熱，加上疫情升溫，多所學校傳出學生染疫改採在家線上上課，或上班族居家分流上班，用電量爆增約100萬瓩，備轉容量率低於10％，供電燈號亮出供電吃緊黃燈，透過電源調度順利度過下午用電尖峰。