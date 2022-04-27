現任中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯的傲人身材，在去年加入啦啦隊後人氣就跟著水漲船高，近期還參加綜藝節目並推出大尺度性感寫真讓她火速打開知名度。但26日到球場替球員加油的她，卻意外被拍到「走光」畫面，在網路上瘋狂流傳，林襄發現後也親自出面留言，被網友們推爆。

在26日的棒球場上，林襄與其他啦啦隊成員也特別前往觀眾席上為球隊加油吶喊，而當時穿著一件超短白T搭配牛仔褲的她，在比賽過程中不時激動的高舉雙手意外露出內衣，而這一幕都被轉播賽事的攝影師全程拍了下來並放上網路，頻道小編還以標題「我不確定這影片會不會被黃標，但導播肯定是要加雞腿了」來吸睛，很快地就受到眾人注意開始不斷瘋傳。

林襄被導播拍到內衣走光的畫面。（圖／YOUTUBE）

而林襄本人隨後也看到了這段影片，她也立即出面在影片底下留言：「哈囉小編，不好意思我是林襄，也是影片裡的其中一位主角，因為這段影片衣服關係讓我有點小曝光，不希望這個影片被大家繼續流傳，想請問你們能不能協助把影片下架呢？真的非常感謝」，網友們看到後也跳出來力挺林襄並要求影片下架；網友除了讚賞林襄的高EQ外，也認為頻道不應該拿「走光」來增加點閱，意外引發爭議，隨後影片也確實被下架才結束這場驚魂記。