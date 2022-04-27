阿諾經常在臉書分享跟女兒的互動。（摘自臉書）

女星阿諾（涂珊）2017年與年薪500萬工程師老公Allen結婚，婚後育有2歲的女兒「丁香魚」，原以為一家三口幸福和睦，沒想到今（27日）傳出，阿諾因個性不合，與老公已經秘密結束5年的婚姻關係，對此，阿諾剛剛也發臉書發文回應了。

阿諾稍早在臉書發文坦言離婚，表示：「是的，我離婚了！這段關係我們都做了很多努力，雖然無法繼續走下去，但是我們有個可愛活潑的女兒，我們也都非常愛她，現在只想做好孩子的爸媽這個角色，我們也祝福彼此的未來！謝謝大家關心。」不少網友紛紛留言「祝福妳與孩子，未來更好哦」、「一切祝福，讓自己的未來更好」等，替她加油打氣。

阿諾承認離婚。（圖／翻攝自阿諾臉書）

據《鏡週刊》報導，因疫情影響，阿諾和Allen維持遠距離婚姻多時，但近日有爆料者指出阿諾其實私下已經秘密斬斷了這段婚姻，5年婚姻畫下句點。昔日阿諾就透露育兒壓力大，連Allen都稱她是「當媽滿分，當太太卻不及格」，而求證本人，她透過經紀人承認和Allen是和平離婚，兩人是考慮多時、努力過，仍無法消除個性差異才決定分開，沒有贍養費問題，之後會努力當好父母親的角色，至於離婚時間點，知情人指出兩人在去年7月就協議離婚，藏了9個多月才曝光。