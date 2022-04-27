台灣目前已知最老的茄苳樹、擁有1,200年樹齡的埔里「茄苳樹王公」，近來因地方的美化工程，造成樹勢衰弱，憂心忡忡的台灣老樹救援協會理事長陳三奇，26日帶領協會成員再度前往現場會勘，並呼籲政府與地方相關單位搶救老樹，「別讓埔里之寶、台灣千年老樹與我們永別了！」

擁有日本國家認證「樹木醫生」的中興大學園藝系副教授劉東啟，強調正確樹木養護知識的重要性。他說，樹木的細根，主要分布在土壤的30公分深度，負責吸收水分、氮磷鉀等肥料，合成氨基酸、萌芽荷爾蒙等。樹木的細根必須呼吸才能存活，土壤一旦含氧低於12%，就會成為無效土壤，造成根系死亡。 劉東啟說，全台每年死掉的珍貴老樹超過100棵，主要都是因為在樹根做了花檯或鋪面，老樹無法呼吸所致。他提醒，愛樹就不要亂施藥、友善大地、讓樹好好呼吸。

陳三奇指出，埔里「茄苳樹王公」樹齡1,200歲，是台灣目前已知最老的茄苳樹。由於土地重劃區填河造地、開闢道路，原生棲地成為積水窪地；加上工程中根系受損、土壤積水缺氧，造成根系潰爛、樹木主幹嚴重腐朽空心，樹勢衰弱。 2015年10月，金樹慈善基金會和台灣老樹救援協會開始努力接洽，希望能幫忙改善老樹棲地環境。2018年8月在許姓地主、吳姓地主的同意下，進行老樹搶救。

金樹慈善基金會捐款10萬元工資、老樹救援協會公益的進行診斷治療，並補償興南宮中止設施20萬元，開始老樹治療工作；搶救施作後一個月，樹木生長狀況明顯改善，樹葉大量生長。 正當大家都為樹木的再生感到開心時，地方人士突然在樹木的棲地進行重機夯壓整地，加鋪草地、水泥灌砌花臺、樹下擴建廁所基地等設施。茄苳公再度因棲地的「大規模美化」，積水爛根，短短幾個月內迅速衰弱，生命岌岌可危。 由於憂心老樹的存亡，台灣老樹救援協會26日由陳三奇帶領協會常務理事陳武華、游金洲，以及劉東啟等人陪同下再度前往現場會勘，並與當地里長周文棋進行溝通協商。陳三奇希望能喚醒相關人士對茄苳樹王公的重視，以及正確養護知識。

台灣老樹救援協會成立於2015年元旦，由麗明營造董事長吳春山擔任協會創會理事長，同年4月登記為社團法人，致力於協助台灣各地區老樹及校園校樹的公益性救援、養護等保育工作。 陳三奇表示，協會成立以來，至今已搶救740多顆生病老樹，累計舉辦120餘場樹木知識講座，以及宣導推廣園遊會、謝樹禮肥等活動，並且持續進行集集大眾爺廟樟樹、后里澤民樟公、石岡五福臨門大樹及埔里茄苳樹王公的保育工作，在救樹的過程中獲得許多民眾與社團全力支持。