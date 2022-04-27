台中一家知名老宅改造早午餐店27日凌晨因不明原因起火燃燒，一、二樓幾乎全面燃燒。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中一家知名老宅改造早午餐店27日凌晨因不明原因起火燃燒，警消立即出動到場滅火以及疏散人員。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中一家知名老宅改造早午餐店27日凌晨因不明原因起火燃燒，警消立即出動到場滅火以及疏散人員。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中一家知名老宅改造早午餐店27日因不明原因起火燃燒，一、二樓幾乎全面燒毀，火勢波及鄰宅，幸經警消到場，將住戶疏散，迅速在一小時內撲滅火勢，燃燒面積約50平方公尺，財物損失待查，起火原因仍待火調人員調查釐清。

台中市消防局指出，約2時15分接獲民眾報案在北區健行路425巷1、3、5號接連3戶發生火災，立即派遣消防車16輛、人員51名前往搶救，起火的疑似就是這家知名餐店。

而轄區二分局獲報有火災發生後立即調派線上巡邏警力前往處理，現場濃煙密佈，警方於現場協助管制及交通疏導，失火住戶均已疏散至屋外，無其他受困民眾。

火災現場為2樓磚造結構建築物做為餐廳使用，火勢約在3點15分撲滅，1、2樓全燬，火勢延燒到隔壁2樓，燃燒面積約50平方公尺，財物損失待查，現場無人員受傷受困。

這家鄰近中國醫藥大學附設醫院的早午餐店以老宅改造，主打漢堡餐，古色古香的老宅氛圍加上精緻可口的餐點，是網路熱搜名店，卻不知何原故在打烊後起火，起火原因由大隊火調人員調查處理中。