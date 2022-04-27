國巨(2327)第1季稅後盈餘為62.44億元，季增31.8%，每股盈餘為11.59元，上海及昆山地區雖然復工緩慢，不過隨著疫情逐漸受控，封城衝擊可望於5月緩解，預期國巨本季營運有機會小幅成長。

國巨第1季合併營收301.34億元，較上季增加17.3%，並較去年同期增加26.9%，為單季歷史次高，單季合併毛利率為38.1%，較上季減少1.9個百分點，並較去年同期減少1個百分點；營業利益為74.87億元，營業利益率為24.8%，較上季減少0.9個百分點，並較去年同期減少0.6個百分點；非營業項目淨收入為5.69億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得5.34億元；單季歸屬於公司業主合併稅後盈餘為62.44億元，較上季增加31.8%，並較去年同期增加24.7%，為歷年同期新高，每股盈餘11.59元。

上海及昆山自3月底、4月初封城抗疫，對產業鏈造成影響，目前國巨蘇州廠營運正常，但原物料進出等受到部分影響，不過，雖然上海及昆山解封腳步緩慢，隨著上海疫情漸趨受控，復工腳步也逐漸加速，若5月順利解封，國巨預期，本季營運有機會小幅成長。

國巨表示，由於國際局勢持續緊繃、IC零組件短缺未解，且中國昆山、上海地區靜默封城，導致物流交通影響原物料供給及出貨延遲，國巨公司將密切關注市況，審慎應對業績及營運展望。

為維護公司信用及股東權益，國巨決議實施庫藏股，預計自4月27日至6月26日買回自家股票5500張，買回區間價格為280元到628元。