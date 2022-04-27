由於投資人憂慮全球經濟成長放緩以及美國聯邦準備理事會（Fed）計劃加速升息，美股收盤重挫，其中道瓊工業指數大跌逾800點，衝擊今(27)日亞股表現，日股早盤重挫逾2%，韓股跌幅超過1.5%，台股早盤重挫逾400點，最低約來到16237點。

電子權值股表現弱勢，台積電狂殺19來到527元，創下波段新低，聯電重挫逾4%，股價殺破44元關卡，鴻海重挫逾1%，早盤跌破100元整數大關，加上航運股表現弱勢，台股重挫逾400點。

投顧業者指出，美股再度重挫，台股今天再度面臨賣壓，目前升息、資金緊縮、戰爭、本土疫情等利空都還沒到高峰，台股短期內必須站回16700點關卡，否則盤整時間會拉長。

道瓊工業指數大跌809.28點或2.38%，以33240.18點作收。標準普爾指數重挫120.92點或2.81%，收在4175.20點。科技股那斯達克指數重跌514.11點或3.95%，收12490.74點。費城半導體指數大摔133.276點或4.38%，收2909.116點。