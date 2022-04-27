女星王嫚萱（湘瑩）在2012年捲入Makiyo毆計程車司機案，讓她形象重創，演藝事業一度停擺，湘瑩沉寂一段時間後重新出發，並在近期挑戰演出8點檔，但湘瑩本身台語不好，加上對8點檔的環境很陌生、很緊張，讓她頻NG、卡詞、忘詞，湘瑩忍不住在臉書發文自責：「怎能會有如此爛的表現」，在片場沮喪痛哭。

39歲湘瑩近期首次挑戰演出8點檔，但她對於8點檔的環境很陌生、很緊張又害怕，加上湘瑩台語不好，導致她頻NG、卡詞、忘詞，湘瑩還說，日前是她經歷拍戲最難熬、最沮喪、最難過、最想哭的一天，甚至她收工當下就已落淚，她難過說：「回家路上也一直在想自己怎麼會這樣！怎能會有如此爛的表現」。

湘瑩自責說：「跟我同場的演員也都跟我一樣早起，跟我一樣同時拿到本，也跟我一樣的時間練習，為什麼別人可以做到而我卻做不到...其實說再多最大的問題還是我自己」，湘瑩自知問題是出在自己身上，表示緊張是她最大的致命傷，希望自己一定要克服。

最後，湘瑩也正能量喊話，表示她經過震撼教育後，更清楚自己的不足，「我必須努力再更努力，因為機會是留給準備好的人，我一定要好好把握」，湘瑩也調整好心情去拍戲，並自我打氣：「嫚萱妳很好，但可以更好」。