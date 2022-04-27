一名男網友因去年到國外工作，前後一共打了四劑疫苗，認為自己有「金鐘罩防護」，加上國外解禁，讓他也跟著脫口罩，沒想到25日確診發燒後昏迷近2天，他呼籲大家不要輕忽Omicron，「我這幾年沒生過這麼重的病，即便感染後是輕症，還是很可怕。」

原PO昨（26）日於PTT八卦板指出，自己是屬於鐵齒派，覺得戴口罩就不能自由呼吸，加上去年因疫情出國工作，在台灣打了兩劑AZ疫苗後，在國外又打了兩劑全劑量的莫德納，總共打四劑，認為即便確診也會是輕症，而且國外多半都已解禁，他也跟著脫下口罩，結果在25號確診新冠肺炎。

原PO表示，25號中午開始身體反覆地發燒、退燒，燒得整個人處於迷糊狀態，26日下午才慢慢有一點意識，醫師診斷判定他是輕症，他卻質疑輕症的定義，「我這幾年沒生過這麼嚴重的病」，他說之前感冒偶爾會發燒，「但真的沒遇過燒成這麼嚴重，所以在我眼中這不是輕症」。

原PO呼籲大家對新冠肺炎不要大意，「我是青壯年，身體狀況一直都很不錯，沒有什麼慢性病，我都這樣子躺兩天了，我擔心家裡的老人即使打疫苗，也不一定能夠輕症，該打疫苗還是要打，但這次我不會再像以前一樣大意了，Omicron就算是輕症，還是很恐怖的。」

貼文曝光後，引發鄉民熱議，「那你得感謝疫苗，因為沒打疫苗的話你，現在應該已經住進加護病床了」、「支持你的想法，對病毒不能大意」、「我也確診過，覺得很像重感冒，發燒兩天」、「早日康復，但這確實就是新冠所謂的輕症」、「燒到昏迷感覺症狀不輕耶，年輕人可能可以挺過去，高風險族群就難說了」。