金鐘獎視帝夏靖庭過去出演了許多作品，有短劇、電影、電視劇、舞台劇，在許多作品都能看到他的身影，曾兩度獲得金鐘獎的男主角肯定，演藝成績斐然，2016年與大陸女友結婚，直到夏靖庭54歲，妻子才懷上首胎，老來得子的他對兩個小孩十分疼惜，昨（26）日他卻突然在facebook公布壞消息，原來是夏靖庭媽媽跌倒送急診，讓焦急等待的他向大家尋求集氣禱告，希望母親能挺過這關。

57歲的演員夏靖庭耕耘戲劇圈多年，留下許多膾炙人口的角色，精湛演技折服無數人，就算不是主角，金牌綠葉的表現十分搶眼。夏靖庭過去51歲才結婚，他也自嘲進度比大家都晚，54歲才老來得子，讓87歲高齡的母親總算放心，沒想到夏靖庭昨（26）日突然在facebook公布壞消息，他簡短描述：「媽媽在家，絆倒面部著地，現在送醫院掛急診」，許多老人家上了年紀後骨質比較脆弱，一跌倒就有很大的風險，夏靖庭無比擔心，只能祈禱緩解心情，他尋求幫助說：「需要各位的集氣禱告，祝福她一切平安，感恩」。

貼文一出，讓無數藝人好友為夏靖庭加油打氣，方馨留言：「媽媽加油，一切順利平安」、名嘴狄志為留言：「一切平安，夏媽媽早日康復」、同樣篤信基督教的宋逸民陳維齡夫婦回：「迫切為夏媽媽禱告，求神醫治恢復，保守一切平安」、楊貴媚也嚇一跳說：「哇！沒事吧！平安平安」、李亮瑾、鍾欣凌、侯怡君、呂文婉、林佑星、陳冠霖、許傑輝、潘慧如、高宇蓁、張鳳書、萬芳、米可白等人都有留言替夏靖庭打氣。

檢查結果出爐後，得知夏媽媽雖然臉著地，但好在沒有腦出血，只要留院觀察一段時間，眼窩部分骨折幸好沒有到碎裂的程度，所以不用立刻開刀，而其他部位也沒有骨裂，情況還算樂觀，讓夏靖庭鬆一口氣稱：「強悍的夏媽媽」。