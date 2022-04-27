李國鼎基金會秘書長萬其超（右）頒發中華民國資訊學會2021年「李國鼎會士獎」予淡江大學校長葛煥昭（左）。（中華民國資訊學會提供／羅亦晽花蓮傳真）

中華民國資訊學會為激勵國內資訊教育，今年度重啟停發長達22年的「渴望資訊文化獎」，學會理事長、國立東華大學校長趙涵捷（右）將獎項親頒給得主東華大學華語文中心主任朱嘉雯（左）。（中華民國資訊學會提供／羅亦晽花蓮傳真）

中華民國資訊學會年會日前在國立東華大學臺北辦事處舉行，頒發2021年6項象徵資訊頂尖人才的獎項，該會為激勵國內資訊教育，今年度也重啟停發長達22年的「渴望資訊文化獎」，並新增「趙金祁科學教育獎」，感念趙金祁對科學教育的貢獻，表彰長期對國內科學教育領域投入的教育研究者。

中華民國資訊學會年會由理事長、東華大學校長趙涵捷主持，並與李國鼎科技發展基金會秘書長萬其超一同頒發2021年「碩博士最佳論文獎」、「資訊榮譽獎章」、「李國鼎會士獎」、「李國鼎穿石獎」、「李國鼎磐石獎」及「李國鼎青年研究獎」等6項獎項。

其中，「碩博士最佳論文獎」由陽明交通大學資訊工程系教授曾新穆榮獲，中華民國資訊學會指出，曾教授本月21日與全球400多項頂尖技術產品角逐有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards），最終同IBM、亞培、3M、陶氏化學等國際大廠齊名獲得，因此他也同時取得象徵學會最高榮譽的「資訊榮譽獎章」。

「李國鼎會士獎」得獎者分別為國立陽明交通大學電信工程研究所教授王蒞君，及淡江大學校長葛煥昭；「李國鼎穿石獎」則是東海大學資訊工程學系教授楊朝棟教授，及國立清華大學電機工程系教授林嘉文榮獲。

「李國鼎磐石獎」是中華民國資訊學會本年度新增獎項，激勵國內青壯學者持續投入資訊領域，鼓勵具備堅實研究基礎及堅定不移研究精神的資訊中生代，由國立陽明交通大學資訊工程系副教授李奇育副教授，及國立清華大學資訊工程學系副教授李濬屹榮獲。「李國鼎青年研究獎」則由國立陽明交通大學資訊工程系副教授邱維辰，及國立成功大學資訊工程系助理教授曾繁勛榮獲。

中華民國資訊學會今年度除持續頒發「關懷奉獻獎」及「卓鑫淼資訊學生領袖獎」，更重啟停發22年之久的「渴望資訊文化獎」，藉以實現拉進科技與人文的距離、實踐社會責任及激勵國內的資訊教育；得獎者分別為國立臺中教育大學國際及兩岸事務暨研究發展處處長朱海成、國立東華大學學生自治會會長洪梓惟，及國立東華大學華語文中心主任朱嘉雯。

中華民國資訊學會今年度除新增「李國鼎磐石獎」，也再添「趙金祁科學教育獎」，感念趙金祁對科學教育的傑出貢獻，並表彰遵循「求真、求善、求美、求如」教育理念，及長期對國內科學教育領域投入的教育研究者或教育實踐者，該獎項得主為國立成功大學工程科學系教授黃悅民。

中華民國資訊學會補充說明，黃教授在科學教育界頗具盛名，曾榮獲2次科技部傑出獎，孕育桃李無數，得到此獎實至名歸。

此外，「渴望資訊文化獎」得主朱嘉雯也替該場年會進行專題演講，主題為「原來姹紫嫣紅開遍—介紹東華大學元宇宙課程」，介紹如何整合資源，將文學的抽象概念實現於科技的實體架構，拉近人文與科技的距離。