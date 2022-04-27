據統計，4月以來台灣金管會證期局核備的998檔境外基金(股、債均含)平均下跌3.29%，其中，715檔股票型基金平均下跌4.22%，264檔債券型基金平均下跌1.06%。整體平均績效「債優於股」。

聯準會加速緊縮預期引發美債殖利率4月上揚至逼近3%關卡，受大環境賣壓影響，平衡與債券型基金平均皆為負報酬表現，僅以波灣債為主的其他新興市場債券基金逆勢抗跌，跌幅也輕於新興市場當地貨幣債基金的下跌1.83%和新興市場強勢貨幣債券基金的下跌1.61%，再次彰顯波灣債的相對抗跌特性。

全球債在4月亦表現抗跌，跌幅僅0.32%，整體債市跌幅相對輕微也部分受到台幣貶值超過2.5%影響。歐洲非投資等級債基金下跌3%，在歐洲央行確認第三季結束購債計畫且可能在年內升息下，又加上俄烏戰爭、法國大選等干擾，歐洲債市波動加大。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，今年來債市主要受實質利率上揚，及俄烏戰爭拖累通膨回歸正常速度的影響，然而波灣國家受惠石油價格上漲，使政府財政收入增加，強化其債信品質，具備防禦基因，且波灣國家與俄烏沒有地緣關係，波灣企業的曝險普遍偏低，截至目前波灣債市受到俄烏戰爭的衝擊輕微，但危機仍未解除，增持現金及短天期債券，有利市場震盪時，能有逢低進場的空間。

富蘭克林證券投顧建議，全球經濟有下行風險，可開始留意債券資產分批低接機會，首選以美元計價投資級債為多的波灣債券型基金。