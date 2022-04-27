母親節將至，老人家常說介惠的偏鄉居服員就是「大家的媽媽」，這群以30至50歲為介惠居服團隊主力的媽媽居服員們，大多曾經因偏鄉工作機會少，離鄉工作，因著不同理由回鄉，投入居家照顧服務工作，讓她們得以就近照顧年幼子女和家庭，也能透過居服工作穩定就業，讓偏鄉孤苦老弱有人守護和照料，雖然大部分居服員年齡比服務個案小，但這股爆棚的「媽媽力」，卻彌足珍貴。

婚後回到霧台部落的淑芳，因為山上工作機會少，除了有3年時間在國小任職一年一聘的行政工作，之後只能接點零星臨時工，加上孩子年幼，淑芳有很長時間都是全職媽媽，但除了現實家庭經濟問題，另一方面也覺得待在家裡久了，好像變得越來越沒有自信，6年多前淑芳在居服員婆婆鼓勵下，也加入介惠偏鄉居服員工作。

前半年因工作生疏、不知道如何與個案互動，壓力大到晚上睡不著會哭泣的淑芳，如今不但成為經驗豐富、深得老人家信賴的居服員，更在去年婆婆退休後，不怕路遠的接手婆婆服務的個案，每隔一天就從莫拉克風災後遷村到山下的永久屋社區家中騎機車到海拔近1000公尺的霧台鄉，服務75歲的龍奶奶，淑芳說：是婆婆的榜樣和教給她的智慧—「學會彎下腰，把長輩當做自己家人或奶奶爺爺一樣的對待。」讓她在居家照顧服務這條路上，日復一日，甘之如飴。

75歲的龍奶奶有高血壓、痛風、雙膝及左肩退化性關節炎等疾病，原本龍爺爺也是由淑芳婆婆照顧長達9年多，龍爺爺病逝後，獨居的龍奶奶每天生活重心和精神寄託就是從早到晚坐在家門口刺繡、縫製魯凱族飾品和傳統服，和淑芳婆婆情同姊妹的龍奶奶，也把淑芳當自家孩子看待，總是在淑芳上門服務時才肯停下手中的針線活，跟淑芳聊聊天，奶奶很喜歡淑芳幫她用自家田地長的地瓜、芋頭、佛手瓜…煮的軟軟的山地飯，鄰居也會分送農作物給龍奶奶，有時候淑芳會多煮一些，邀請鄰居一起來陪奶奶吃飯、聊天。

對淑芳而言，透過介惠居家照顧服務，守護龍奶奶和其他部落老人家，除了是一份穩定工作，也讓她和自己的婆婆更親近。已經從居服員工作退休的婆婆還是常會問淑芳「我們的老人家身體好嗎？」「他們很久沒看到我有沒有想念？」婆媳兩人聊著山上老人家的大小事，總是有說不完的話。

介惠基金會服務偏鄉孤老逾20年，照顧屏東原鄉部落、彰化濱海、新北萬金區域的弱勢與長者，透過居家照顧、家庭托顧、健康促進、社區服務提升長者的生活品質，介惠基金會邀請社會大眾伸出援手，為偏鄉孤苦弱勢與長者穩定提供服務，陪伴他們人生最後一段路程，捐款可洽介惠基金會官網。